Кепа Аррисабалага: "Я уважаю авторитет Сарри. Просто сложилось недопонимание"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага выступил с заявлением по поводу своего поведения в конце финала Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти). Испанец на 118-й минуте отказался уходить на замену, чем вызвал истерику у главного тренера команды Маурицио Сарри.

"Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее.

Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Я сожалею о том, каким получилось окончание матча. У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей.

Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет", - написал Кепа в Твиттере.