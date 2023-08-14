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Сегодня, 22:27

Невилл не верит, что «Манчестер Юнайтед» станет претендентом на титул чемпиона АПЛ

Алина Савинова
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Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл сомневается, что «Манчестер Юнайтед» станет соперником «Манчестер Сити» и «Арсенала» в борьбе за чемпионство в АПЛ.

«Найдутся те, кто скажет, что «Манчестер Юнайтед» сейчас должен бороться за титул. Но на самом деле, глядя на то, где находится «Арсенал», какую форму они набрали, а также на то, насколько зарекомендовал себя «Манчестер Сити», я думаю, было бы нереалистично говорить, что «МЮ» должен бороться за титул. Я все еще считаю, что третье место и трофей были бы успехом, но я понимаю, откуда на них исходит давление после того, как они потратили деньги под руководством Эрика тен Хага», — приводит Daily Mail слова Невилла.

Во вторник, 14 августа, проходит матч между «МЮ» и «Вулверхэмтоном» в рамках первого тура АПЛ. Игра началась в 22.00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» заняли 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12406251/Gary-Neville-Manchester-United-premier-league-title.html
Гари Невилл
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
7
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
8
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
12
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
15
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
16
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
19
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 1 0 1
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