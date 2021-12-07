Кавани может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани предложил «Барселоне» свои услуги, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб готов подписать 34-летнего уругвайца во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что Кавани хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за перехода форварда Криштиану Роналду. По мнению нападающего, переход в «Барселону» поможет ему остаться в элитном футболе.

Напомним, что контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне забил один мяч в восьми матчах.