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Кавани может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»

14:24
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани предложил «Барселоне» свои услуги, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб готов подписать 34-летнего уругвайца во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что Кавани хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за перехода форварда Криштиану Роналду. По мнению нападающего, переход в «Барселону» поможет ему остаться в элитном футболе.

Напомним, что контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне забил один мяч в восьми матчах.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/man-utd-striker-edinson-cavani-a-january-target-for-barcelona-12951314

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Карен Саркисян все материалы автора

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