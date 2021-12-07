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Тухель отказался отпускать Вернера и Зиеша в «Барселону» зимой

14:37
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«Барселона» хочет арендовать форвардов «Челси» Тимо Вернера и Хакима Зиеша во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» контактировала с директором лондонского клуба Мариной Грановской, которая была готова отпустить игроков в аренду, чтобы они не теряли в цене из-за отсутствия игровой практики.

Но главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил против трансферов, потому что не хочет ослаблять команду зимой. Отмечается, что у Тухеля очень много власти в клубе.

В нынешнем сезоне 25-летний Вернер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. На счету 28-летнего Зиеша три гола и четыре передачи в 15 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/chelsea-boss-tuchel-against-werner-or-ziyech-january-barca-moves-12951411

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Карен Саркисян все материалы автора

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