Тухель отказался отпускать Вернера и Зиеша в «Барселону» зимой

«Барселона» хочет арендовать форвардов «Челси» Тимо Вернера и Хакима Зиеша во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» контактировала с директором лондонского клуба Мариной Грановской, которая была готова отпустить игроков в аренду, чтобы они не теряли в цене из-за отсутствия игровой практики.

Но главный тренер «Челси» Томас Тухель выступил против трансферов, потому что не хочет ослаблять команду зимой. Отмечается, что у Тухеля очень много власти в клубе.

В нынешнем сезоне 25-летний Вернер забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 12 матчах. На счету 28-летнего Зиеша три гола и четыре передачи в 15 встречах.