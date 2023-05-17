Катарский шейх сделал улучшенное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани сделал улучшенное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

В конце апреля сообщалось, что шейх предложил около 5 миллиардов фунтов за 100 процентов акций клуба, по данным источника, новое предложение значительно превосходит предыдущее. Также Аль Тани готов погасить долги клуба, сумма которых составляет около 1 миллиарда фунтов.

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, хотят получить за клуб 6 миллиардов фунтов.

На покупку «МЮ» также претендует бизнесмен Джим Рэтклифф, причем он предлагает купить 80 процентов акций клуба и согласен оставить остальные 20 процентов под контролем Глейзеров.