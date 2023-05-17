«Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Салиба

«Арсенал» стремится подписать долгосрочное соглашение с защитником Вильямом Салиба, сообщает RMC Sport.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Клуб начал переговоры о продлении, но соглашение пока не найдено.

22-летний француз получил травму в мартовском матче Лиги Европы со «Спортингом» и выбыл до конца сезона из-за травмы. В текущем сезоне франзуц сыграл за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.