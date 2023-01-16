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Сегодня, 12:22

Катарские инвесторы могут купить «Ливерпуль»

Виталий Косик
Корреспондент
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Игроки ФК «Ливерпуль».
Фото Reuters

Катарские инвесторы из компании Dubai International Capital (DIC) могут приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль», сообщает The Anfield Talk.

Ранее сообщалось, что американская компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу. Инвестиционная компания DIC готова приобрести английский клуб за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.

По информации издания, катарцы всерьез заинтересованы в покупке команды.

FSG владеет «Ливеруплем» с октября 2010 года. В 2019 году клуб выиграл Лигу чемпионов, а в 2020 году стал чемпионом Англии.

Американской компании также принадлежат клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».

Футбол
ФК Ливерпуль
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2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
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 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
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Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

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