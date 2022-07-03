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Сегодня, 15:44

Карвалью признался, что перешел в «Ливерпуль» из-за Юргена Клоппа

Виктория Кравченко
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Юрген Клопп.
Фото Reuters

Новичок «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, который сегодня, 3 июля, стал игроком мерсисайдцев, назвал основную причину своего перехода.

«Одна из основных причин, по которой я примкнул к «Ливерпулю» — это Юрген Клопп. Я видел, как он работает с молодыми игроками. Он развивает команду. Уверен, что этот тренер поможет мне стать профессионалом», — цитирует игрока пресс-служба «Ливерпуля».

Игрок будет выступать за мерсисайдцев под 28-м номером.

Карвалью находился в системе «Фулхэма» с 2014 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за основную команду «дачников».

ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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