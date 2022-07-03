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Сегодня, 15:33

«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника Бьянкона

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника Жулиана Бьянкона. Соглашение рассчитано на три года.

С августа 2021 года 22-летний футболист выступал за «Труа». В сезоне-2021/22 он забил один гол и сделал две результативных передачи в 33 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.nottinghamforest.co.uk/news/2022/july/03/forest-complete-biancone-signing/
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Труа
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