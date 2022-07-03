«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника Бьянкона

«Ноттингем Форест» объявил о подписании защитника Жулиана Бьянкона. Соглашение рассчитано на три года.

С августа 2021 года 22-летний футболист выступал за «Труа». В сезоне-2021/22 он забил один гол и сделал две результативных передачи в 33 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.