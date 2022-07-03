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Сегодня, 16:08

«Арсенал» в ближайшее время объявит о переходе Габриэла Жезуса. Все документы с «Манчестер Сити» уже оформлены

«Арсенал» в ближайшее время объявит о переходе Габриэла Жезуса
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Арсенала». Клубы уже оформили все необходимые документы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что «канониры» заплатят за форварда 45 миллионов фунтов, контракт с 25-летним игроком будет действовать до конца июня 2027 года. Жезус уже успешно прошел медосбледование в Лондоне.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити».

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 - : -
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