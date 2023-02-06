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Сегодня, 08:42

Пол Мерсон сомневается в надобности «Челси» выпускать Мудрика на поле

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в матче против «Фулхэма» (0:0).

«Если он чувствовал себя неважно, то нужно дать ему еще один шанс. И если с ним не все хорошо, то не нужно было его выпускать. В прошедшем матче у него тоже были проблемы. Лучше бы на поле появился кто-то другой», — цитирует Мерсона Daily Post.

В матче против «Фулхэма» украинец вышел в основном составе, но был заменен после первого тайма.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до 2031 года.

ФК Фулхэм
ФК Челси
Михаил Мудрик
0
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 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 1 : 0
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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