Каррагер — о матче «Челси» — «Ливерпуль»: «Мой прогноз — результативная ничья»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с «Челси» в рамках первого тура АПЛ.

«Будет сюрпризом, если в воскресенье будет забито меньше четырех голов. Мой прогноз — результативная ничья. Оба вратаря будут максимально загружены, а битва за пределами поля добавит напряженности игре», — заявил Каррагер.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 13 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 18.30 по московскому времени.