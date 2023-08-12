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Каррагер — о матче «Челси» — «Ливерпуль»: «Мой прогноз — результативная ничья»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды с «Челси» в рамках первого тура АПЛ.

«Будет сюрпризом, если в воскресенье будет забито меньше четырех голов. Мой прогноз — результативная ничья. Оба вратаря будут максимально загружены, а битва за пределами поля добавит напряженности игре», — заявил Каррагер.

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 13 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 18.30 по московскому времени.

Источник: https://www.football.london/chelsea-fc/transfer-news/jamie-carragher-chelsea-liverpool-prediction-27510611
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Джейми Каррагер
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3
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
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 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
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 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
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9
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
10
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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13
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14
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
17
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18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
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20
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 1 : 1
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12.08 17:00
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 0 : 1
12.08 17:00
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