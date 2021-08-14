Каррагер назвал жалкой игру защитников «Арсенала» в матче против «Брентфорда»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру защитников «Арсенала» в матче 1-го тура АПЛ против «Брентфорда» (0:2).

«Игра в обороне у «Арсенала» — слабая и жалкая. Мальчики вышли играть против мужчин», — сказал в эфире Sky Sports Каррагер.

В игре против «Брентфорда» у «Арсенала» в защите с первых минут вышли Каллум Чемберс, Бен Уайт, Пабло Мари и Киран Тирни. Во втором тайме вместо Чемберса на поле появился Нуну Тавареш.

Победа над «Арсеналом» стала для «Брентфорда» первой в высшей лиге за 74 года.