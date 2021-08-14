Клопп высказался о переговорах «Ливерпуля» по продлению контракта с Хендерсоном
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с переговорами по новому контракту с полузащитником Джорданом Хендерсоном.
«Это очень важный вопрос. Решение по нему пока не найдено, но мы его обязательно найдем, не сомневайтесь. Вчера я говорил с Джорданом, он в отличной форме перед началом нового сезона», — приводит Goal слова Клоппа.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с июля 2011 года. Нынешний контракт 31-летнего англичанина действует до конца июня 2023 года.
Сегодня, 14 августа «Ливерпуль» проведет первый матч в сезоне-2021/22 в рамках 1-го тура АПЛ против «Норвича». Начало встречи — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/liverpool-boss-klopp-offers-henderson-contract-update-and/14pepukd9uwl21ci15x0v1teat
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