Клопп высказался о переговорах «Ливерпуля» по продлению контракта с Хендерсоном

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с переговорами по новому контракту с полузащитником Джорданом Хендерсоном.

«Это очень важный вопрос. Решение по нему пока не найдено, но мы его обязательно найдем, не сомневайтесь. Вчера я говорил с Джорданом, он в отличной форме перед началом нового сезона», — приводит Goal слова Клоппа.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с июля 2011 года. Нынешний контракт 31-летнего англичанина действует до конца июня 2023 года.

Сегодня, 14 августа «Ливерпуль» проведет первый матч в сезоне-2021/22 в рамках 1-го тура АПЛ против «Норвича». Начало встречи — в 19.30 (мск).