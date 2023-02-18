Каррагер хочет видеть Беллингема в «Ливерпуле»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер хочет, чтобы «красные» подписали нападающего дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
«Я хочу видеть этого парня в красной майке, так что бы сделал все, что он мне скажет. Если у Джуда Беллингема есть сообщение для меня, я готов принимать их весь день», — приводит TalkSport слова Каррагера.
В этом сезоне Беллингем сыграл в 28 матчах, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47-21
|51
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|3
|4
|59-23
|51
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35-13
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|21
|10
|5
|6
|39-28
|35
|
7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34-30
|35
|
8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36-29
|34
|
9
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23-22
|31
|
10
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36-28
|32
|
11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26-34
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20-30
|25
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|22
|6
|6
|10
|17-37
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17-31
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|22
|4
|7
|11
|28-38
|19
|
18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16-30
|18
|
19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20-44
|18
|
20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18-40
|15
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|- : -
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|- : -
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|- : -
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|20
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|20
|1
|4
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