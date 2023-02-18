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Сегодня, 09:21

Каррагер хочет видеть Беллингема в «Ливерпуле»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер хочет, чтобы «красные» подписали нападающего дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

«Я хочу видеть этого парня в красной майке, так что бы сделал все, что он мне скажет. Если у Джуда Беллингема есть сообщение для меня, я готов принимать их весь день», — приводит TalkSport слова Каррагера.

В этом сезоне Беллингем сыграл в 28 матчах, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
Джуд Беллингем
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 22 16 3 3 47-21 51
2
 Ман. Сити 23 16 3 4 59-23 51
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 21 9 5 7 36-28 32
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 22 4 6 12 16-30 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 - : -
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 - : -
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 - : -
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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