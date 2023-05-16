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Сегодня, 12:29

«Кардифф» требует у «Нанта» 110 миллионов евро за ущерб после смерти Салы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Валлийский клуб «Кардифф Сити» намерен взыскать 110 миллионов евро у «Нанта» за ущерб, понесенный после смерти погибшего в авиакатастрофе нападающего Эмилиано Салы, сообщает L'Equipe.

По данным источника, «Кардифф» 12 мая обратился в коммерческий суд Нанта с целью взыскать с французского клуба 100 миллионов евро плюс проценты в связи с потерей доходов после смерти Салы. 22 июня представители «Нанта» должны явиться в суд.

Напомним, что в сентябре 2019 года бюро комитета ФИФА по статусу игроков обязало «Кардифф» выплатить первый взнос в размере 6 миллионов евро «Нанту» за трансфер Салы. Валлийский клуб не согласился с этим и в ноябре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в августе 2022 года постановил, что на момент смерти Салы его трансфер из «Нанта» в «Кардифф Сити» состоялся, а потому должны быть выполнены его условия.

В декабре ФИФА запретила «Кардиффу» регистрацию новичков. В январе стало известно, что клуб выплатил «Нанту» первый взнос за трансфер Салы.

В январе 2019 года Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

В ноябре 2021 года предприниматель Дэвид Хендерсон, организовавший перелет Сала, был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

Источник: L'Equipe
ФК Кардифф Сити
ФК Нант
Эмилиано Сала
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«Арсенал» готов потратить более 200 миллионов фунтов в летнее трансферное окно

Канселу покинет «Баварию» после окончания аренды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 35 27 4 4 92-31 85
2
 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3
 Ньюкасл 35 18 12 5 63-31 66
4
 МЮ 35 20 6 9 51-41 66
5
 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6
 Брайтон 34 17 7 10 66-45 58
7
 Тоттенхэм 36 17 6 13 65-59 57
8
 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9
 Брентфорд 36 13 14 9 54-45 53
10
 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11
 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13
 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30-52 40
14
 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15
 Вест Хэм 36 10 7 19 38-52 37
16
 Нот. Форест 36 8 10 18 36-67 34
17
 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18
 Лидс 36 7 10 19 46-71 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24
Результаты / календарь
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38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 1 : 0
18.05 21:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 27
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Рияд Махрез

Рияд Махрез

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 25 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 34 1 10
Хуниор Фирпо

Хуниор Фирпо

Лидс

 18 1 6
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