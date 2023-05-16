«Арсенал» готов потратить более 200 миллионов фунтов в летнее трансферное окно
«Арсенал» летом может побить свой рекорд по трансферным расходам, сообщает The Times.
По информации источника, руководство лондонцев готово потратить более 200 миллионов фунтов стерлингов. Основными целями «канониров» являются полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс и хавбек «Брайтона» Мойзес Кайседо.
«Арсенал» с 81 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 36 матчей. В последнем матче лондонцы разгромно проиграли «Брайтону» (0:3).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|
2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83-42
|81
|
3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63-31
|66
|
4
|МЮ
|35
|20
|6
|9
|51-41
|66
|
5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70-42
|65
|
6
|Брайтон
|34
|17
|7
|10
|66-45
|58
|
7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65-59
|57
|
8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48-44
|57
|
9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54-45
|53
|
10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52-49
|51
|
11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|
12
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37-46
|43
|
13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30-52
|40
|
14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37-69
|39
|
15
|Вест Хэм
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|
16
|Нот. Форест
|36
|8
|10
|18
|36-67
|34
|
17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32-56
|32
|
18
|Лидс
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|
19
|Лестер
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|
20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.05
|14:30
|
Лидс – Ньюкасл
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|2 : 1
|13.05
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|2 : 2
|13.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|2 : 0
|13.05
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|0 : 2
|14.05
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|2 : 0
|14.05
|16:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 3
|14.05
|18:30
|
Арсенал – Брайтон
|0 : 3
|15.05
|22:00
|
Лестер – Ливерпуль
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|27
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Рияд Махрез
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|25
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|34
|1
|10
|
|
Хуниор Фирпо
Лидс
|18
|1
|6
Новости