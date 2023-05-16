«Арсенал» готов потратить более 200 миллионов фунтов в летнее трансферное окно

«Арсенал» летом может побить свой рекорд по трансферным расходам, сообщает The Times.

По информации источника, руководство лондонцев готово потратить более 200 миллионов фунтов стерлингов. Основными целями «канониров» являются полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс и хавбек «Брайтона» Мойзес Кайседо.

«Арсенал» с 81 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 36 матчей. В последнем матче лондонцы разгромно проиграли «Брайтону» (0:3).