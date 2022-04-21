«Ему предстоит столкнуться с огромным давлением». Конте дал совет тен Хагу

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал новость о назначении Эрика тен Хага на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Давайте не забывать, что в предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте. Летом они усилились Вараном, Санчо и Роналду. Конечно, тен Хагу предстоит столкнуться с огромным давлением. Но чтобы соответствовать уровню, ему нужно справляться с этим», — цитирует Конте Sky Sports.

Еще действующий тренер «Аякса» подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. «МЮ» выплатит «Аяксу» компенсацию в размере трех миллионов евро — у тен Хага соглашение с прежним клубом было подписано до 2023 года.