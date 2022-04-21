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Сегодня, 19:17

«Ему предстоит столкнуться с огромным давлением». Конте дал совет тен Хагу

Конте рассказал о проблемах, с которыми тен Хаг столкнется на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал новость о назначении Эрика тен Хага на роль главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Давайте не забывать, что в предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте. Летом они усилились Вараном, Санчо и Роналду. Конечно, тен Хагу предстоит столкнуться с огромным давлением. Но чтобы соответствовать уровню, ему нужно справляться с этим», — цитирует Конте Sky Sports.

Еще действующий тренер «Аякса» подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год. «МЮ» выплатит «Аяксу» компенсацию в размере трех миллионов евро — у тен Хага соглашение с прежним клубом было подписано до 2023 года.

Антонио Конте
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эрик тен Хаг
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 0
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
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