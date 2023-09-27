Канчельскис: ««Ньюкасл» даст серьезный бой «Сити»

Бвыший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Ньюкасл» даст бой «Манчестер Сити» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Самая богатая команда в мире будет играть против менее богатой команды. Деньги деньгами, но, думаю, что «Манчестеру» будет сложнее играть в гостях, потому что «Ньюкасл» сейчас на подъеме. В предыдущей игре забили в одну калитку. В этой игре «Ньюкасл» даст серьезный бой. Жду интересный матч. Раньше понимали, что фаворит «Сити», а теперь шансы с ними 50 на 50. Сейчас все осторожничают, играя против «Ман Сити», стараются не играть в открытый футбол. Ожидаю результативный матч, но не со счетом 0:8 (смеется). И те, и те забьют», — цитирует ODDS Канчельскиса.

Матч 1/16 финала Кубка Английской лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 27 сентября. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.