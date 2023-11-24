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Канчельскис планирует посетить могилу Бобби Чарльтона в декабре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис планирует посетить могилу чемпиона мира 1966 года, трехкратного чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов в составе этой команды Бобби Чарльтона в декабре.

«Пока не посетил могилу Бобби Чарльтона, я нахожусь в отпуске. Думаю, что в декабре посещу. У меня там еще первый сын похоронен, поэтому обязательно заеду и туда, и к Чарльтону», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Бобби Чарльтон считается одним из величайших футболистов всех времен, он выиграл чемпионат мира, Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов), первый дивизион Англии, Кубок Англии и «Золотой мяч». За карьеру он сыграл 106 матчей за сборную Англии, забив 49 голов. На клубном уровне 17 лет провел в «Манчестер Юнайтед» — 758 матчей и 249 голов.

Источник: https://tass.ru/sport/19369707
Андрей Канчельскис
Бобби Чарльтон
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
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Эвертон – МЮ
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 13
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Ливерпуль

 10
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Вест Хэм Юнайтед

 8
П
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 7
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Ньюкасл Юнайтед

 6
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Манчестер Сити

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И К Ж
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