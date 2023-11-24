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Сегодня, 15:30

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

Матч 13-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» начнется в 15.30 мск 25 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренеры Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола.
Юрген Клопп (слева) и Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

25 ноября «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» сыграет против «Ливерпуля» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в Манчестере. Начало — в 15.30 по московскому времени.

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Ман Сити» — «Ливерпуль».

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Юргена Клоппа занимает второе место в АПЛ с 27 баллами. Коллектив из Манчестера, который тренирует Хосеп Гвардиола, лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 28 очками.

В последний раз команды встречались 1 апреля 2023 года. Тогда «Ман Сити» одержал победу над «Ливерпулем» (4:1) в 29-м туре АПЛ.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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