Невилл — о стадионе «МЮ»: «Он ржавеет. Он становится похожим на брошенную арену»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Олд Траффорд» становится похожим на брошенную арену.

Сообщалось, что болельщики жалуются на падающие куски бетона на стадионе.

«В стадион не инвестируют. Это большая проблема. Он ржавеет. Он становится похожим на брошенную арену. Это стыд», — цитирует Невилла английские СМИ.

«МЮ» после 12 туров АПЛ занимает 6-е место, набрав 21 очко. 26 ноября команда сыграет с «Эвертоном» в 13-м туре чемпионата Англии.