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Невилл — о стадионе «МЮ»: «Он ржавеет. Он становится похожим на брошенную арену»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Олд Траффорд» становится похожим на брошенную арену.

Сообщалось, что болельщики жалуются на падающие куски бетона на стадионе.

«В стадион не инвестируют. Это большая проблема. Он ржавеет. Он становится похожим на брошенную арену. Это стыд», — цитирует Невилла английские СМИ.

«МЮ» после 12 туров АПЛ занимает 6-е место, набрав 21 очко. 26 ноября команда сыграет с «Эвертоном» в 13-м туре чемпионата Англии.

Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
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Холанн сможет сыграть с «Ливерпулем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
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25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
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26.11 19:30
Эвертон – МЮ
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Фулхэм – Вулверхэмптон
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