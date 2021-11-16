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Калум Чемберс может перейти в «Эвертон» зимой

19:15
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Защитник «Арсенала» Калум Чемберс может перейти в «Эвертон» зимой, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассматривает возможность покупки Чемберса. Отмечается, что тренер «Арсенала» Микель Артета против его продажи, но также признает, что ему нужна игровая практика.

Чемберс перешел в «Арсенал» в 2014 году. Его действующий контракт истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 4 матча за «Арсенал» во всех турнирах и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/16752594/arsenal-calum-chambers-everton-transfer/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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