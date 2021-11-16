Конате надеется, что со временем будет постоянно попадать в стартовый состав «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился мнением о том, почему не попадает в стартовый состав команды регулярно.

«Конечно, это не просто, ведь каждый игрок хочет играть. Но я знаю, что я молод и мне нужно работать, чтобы играть, — приводит слова Конате Liverpool Echo. — Я был в Германии, а теперь я в премьер-лиге, в «Ливерпуле» — в одной из лучших команд мира. Непросто прийти и сразу начать играть в «Ливерпуле».

Защитник также сказал, что надеется в скором времени постоянно попадать в стартовый состав.

«Я знаю Юргена Клоппа, знаю, что он делает, и, конечно, мне нужно работать. Надеюсь, что со временем начну постоянно попадать в стартовый состав. Я буду работать над этим. Я люблю испытания, и, конечно, премьер-лига и немецкий футбол — далеко не одно и тоже. Здесь другой уровень интенсивности и много значимых игроков. Это непросто, но мы играем в футбол ради этого», — добавил он.

22-летний француз перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в мае 2021 года.

В сезоне-2021/22 чемпионата Англии Конате сыграл за команду 3 матча и не отметился результативными действиями.