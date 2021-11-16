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Президент АПЛ покинет свой пост из-за покупки «Ньюкасла» саудитами

21:31
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Президент английской премьер-лиги Гари Хоффман покинет свой пост. Он принял такое решение из-за возмущения клубов, вызванного сделкой по приобретению «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Хоффман заступил на должность неисполнительного руководителя АПЛ лишь 18 месяцев назад.

Клубы высшего английского дивизиона ополчились на Хоффмана после того, как руководство лиги разрешило саудитам купить «Ньюкасл» у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов стерлингов.

Лига одобрила сделку по «Ньюкаслу», не предупреждая другие клубы и не консультируясь с ними, что вызвало волну возмущения.

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Иван Шитик все материалы автора

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