«Манчестер Юнайтед» попробует подписать нападающего Эдинсона Кавани, утверждает TalkSport. 33-летний уругваец находится в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с «ПСЖ». Ранее сообщалось об интересе Кавани со стороны «Интера», «Реала» и «Атлетико». Последние, по всей видимости, отказались от услуг форварда после подписания контракта с его соотечественником Луисом Суаресом.

Ранее Кавани выступал за «Данубио», «Палермо» и «Наполи», а в составе «ПСЖ» играл с 2013 по 2020 год. Всего за парижан на счету футболиста 301 матч и 200 мячей во всех турнирах. В досрочно завершенном сезоне-2019/20 Кавани провел 22 матча и забил 7 голов.