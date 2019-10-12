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Источник: «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности о трансфере Манджукича

18:28
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Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич близок к переезду в Англию. «Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения с «Ювентусом» по трансферу 33-летнего хорвата в январе, сообщает ESPN.

«Ювентус» хочет выручить за трансфер игрока 15 млн евро, однако сумма может измениться, так как нападающий не входит в планы главного тренера туринцев Маурицио Сарри. Напомним, что в данный момент хорватский форвард не сыграл ни минуты в этом сезоне. Он не попал в заявку «Юве» на Лигу чемпионов.

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