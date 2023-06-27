Ходжсон согласился остаться в «Кристал Пэлас» еще на один сезон
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон останется на своем посту на следующий сезон, сообщает BBC Sport.
По сведениям источника, Ходжсон согласился остаться во главе тренерского штаба еще на один год.
«Кристал Пэлас» по итогам сезона занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ходжсон возглавил команду в марте 2023 года и подписал контракт до конца сезона.
75-летний англичанин является самым старым тренером в истории АПЛ.
Положение команд
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
|00:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|00:00
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|00:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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