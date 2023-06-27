Ходжсон согласился остаться в «Кристал Пэлас» еще на один сезон

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон останется на своем посту на следующий сезон, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, Ходжсон согласился остаться во главе тренерского штаба еще на один год.

«Кристал Пэлас» по итогам сезона занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ходжсон возглавил команду в марте 2023 года и подписал контракт до конца сезона.

75-летний англичанин является самым старым тренером в истории АПЛ.