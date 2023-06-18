«Арсенал» готов продать Партея этим летом

«Арсенал» рассматривает возможность продажи полузащитника Томаса Партея этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готов расстаться с 30-летним ганцем и ожидает предложений от команд, заинтересованных в футболисте.

Партей выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 40 матчах за «канониров».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 38 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2025 года.