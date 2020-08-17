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Инвесторы из Сингапура заинтересованы в покупке «Ньюкасла»

09:57
Стадион «Ньюкасла». Фото Instagram.
Стадион «Ньюкасла». Фото Instagram.
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Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли провел переговоры с инвесторами из Сингапура по возможной продаже футбольного клуба, сообщает Sky Sports.

Компания, соучредителями которой являются сингапурские инвесторы, заявила, что переговоры находятся на продвинутой стадии, и что группа готова внести огромный вклад в развитие клуба. Основатели группы уже предоставили письмо о намерениях, а также доказательство наличия средств на 10 августа.

Ранее была сорвана сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. Тогда сумма сделки оценивалась в 300 миллионов фунтов стерлингов.

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