Инвесторы из Сингапура заинтересованы в покупке «Ньюкасла»

Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли провел переговоры с инвесторами из Сингапура по возможной продаже футбольного клуба, сообщает Sky Sports.

Компания, соучредителями которой являются сингапурские инвесторы, заявила, что переговоры находятся на продвинутой стадии, и что группа готова внести огромный вклад в развитие клуба. Основатели группы уже предоставили письмо о намерениях, а также доказательство наличия средств на 10 августа.

Ранее была сорвана сделка по продаже «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. Тогда сумма сделки оценивалась в 300 миллионов фунтов стерлингов.