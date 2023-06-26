Источник: Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
Полузащитник «Челси» Матео Ковачича в скором времени станет игроком «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, контракт хорвата с «горожанами» будет рассчитан до 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошёл медицинское обследование.
Сообщается, что «Манчестер Сити» заплатит «Челси» 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.
В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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|0-0
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
|0
|0-0
|0
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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