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Сегодня, 18:02

Источник: Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачича в скором времени станет игроком «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт хорвата с «горожанами» будет рассчитан до 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошёл медицинское обследование.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заплатит «Челси» 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Матео Ковачич
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
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