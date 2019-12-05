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Игнашевич посетил матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

17:41
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич присутствовал на матче 15-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Эвертоном» (5:2). Об этом 40-летний российский специалист сообщил в своем Instagram.

Игра прошла 4 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

«Торпедо» с 51 баллом занимает второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

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Ливерпуль — Эвертон

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