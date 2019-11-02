Хосеп Гвардьола: «Сложно атаковать, когда соперник защищается в 11 человек»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола похвалил свою команду за победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче чемпионата Англии. «Горожане» пропустили первыми и забили победный мяч на 86-й минуте.

— Мы сделали все. Было очень сложно атаковать, когда соперник обороняется в 11 человек, — цитирует ВВС Гвардьолу. — Наша напряженная работа окупилась. Мы хорошо отыгрались. Дело не в том, как играет «Саутгемптон», а в том, как реагируем на происходящее на поле мы. Мы должны были сделать все и сделали. Нам нужно самим регулировать ритм игры.