«Манчестер Сити» устроил Холанну коридор почета

«Манчестер Сити» после победы над «Вест Хэмом» (3:0) сделал нападающему команды Эрлину Холанну коридор почета.

Акция была в честь рекорда по голам за один сезон, установленного 22-летним норвежцем. Он забил свой 35-й мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ и превзошел достижение Алана Ширера и Энди Коула, которые забивали по 34 гола за чемпионат.

Коридор почета для Холанна. Фото Reuters

«Манчестер Сити» осталось сыграть 5 матчей в нынешнем сезоне АПЛ. Команда набрала 79 очков и идет на первом месте.