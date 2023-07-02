Холанн опередил Месси в рейтинге лучших игроков сезона по версии Marca
В испанском издании Marca выбрали лучших игроков прошедшего сезона.
В голосовании участвовали журналисты, бывшие футболисты, тренеры и пользователи сайта Marca.
Лучшим игроком сезона-2022/23 по версии издания стал Эрлин Холанн («Манчестер Сити»). Кроме него, в тройку лучших вошли Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами») и Винисиус Жуниор («Реал»). Четвертым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ»), а пятерку замкнул Кевин де Брейне («Манчестер Сити»).
Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундкой «Боруссии» летом прошлого года. В минувшем сезоне 22-летний норвежец сыграл в 53 матчах за команду, забил 52 мяча и сделал 9 голевых передач.
«Манчестер Сити» в прошедшем сезоне впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0). Холанн стал лучшим бомбардиром турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -