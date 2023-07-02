Холанн опередил Месси в рейтинге лучших игроков сезона по версии Marca

В испанском издании Marca выбрали лучших игроков прошедшего сезона.

В голосовании участвовали журналисты, бывшие футболисты, тренеры и пользователи сайта Marca.

Лучшим игроком сезона-2022/23 по версии издания стал Эрлин Холанн («Манчестер Сити»). Кроме него, в тройку лучших вошли Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами») и Винисиус Жуниор («Реал»). Четвертым стал Килиан Мбаппе («ПСЖ»), а пятерку замкнул Кевин де Брейне («Манчестер Сити»).

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундкой «Боруссии» летом прошлого года. В минувшем сезоне 22-летний норвежец сыграл в 53 матчах за команду, забил 52 мяча и сделал 9 голевых передач.

«Манчестер Сити» в прошедшем сезоне впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» (1:0). Холанн стал лучшим бомбардиром турнира.