Бывший игрок сборной Украины Алиев не считает Мудрика звездой
Экс-полузащитник сборной Украины и «Динамо» Александр Алиев поделился мнением о статусе вингера «Челси» Михаила Мудрика.
Бывший полузащитник «Локомотива» объяснил, почему не считает Мудрика звездой.
«Таким, звездой, сделали его вы — журналисты и корреспонденты, прежде всего. Мудрик — не звезда и не лидер сборной. Приехал он в «Челси», и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой», — цитирует Алиева «Газета.ru» со ссылкой на Fanday.
Ранее экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард раскритиковал Мудрика после матча против сборной Англии.
Мудрик перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно. Он провел 17 матчей за лондонцев во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.
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3
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
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7
|Астон Вилла
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8
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -