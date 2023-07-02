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Сегодня, 16:54

«Ювентус» не согласился продавать Влаховича «Челси» за 60 миллионов евро

Виктория Кравченко
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«Челси» интересуется форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем, сообщает Get Football News Italy.

По данным источника, лондонцы уже сделали предложение в 60 миллионов евро, однако «Юве» решил отклонить его.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

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