«Ювентус» не согласился продавать Влаховича «Челси» за 60 миллионов евро

«Челси» интересуется форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем, сообщает Get Football News Italy.

По данным источника, лондонцы уже сделали предложение в 60 миллионов евро, однако «Юве» решил отклонить его.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 серб провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.