Хески хочет возглавить футбольную ассоциацию Англии

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Эмил Хески готов заменить Грега Кларка на посту председателя футбольной ассоциации. По мнению 42-летнего англичанина, станет мощным сигналом, если чернокожий человек будет назначен на одну из самых важных должностей в футболе.

— Иногда приходится делать такой прыжок, — сказал Хески в интервью I News. = Я знаю, что в футболе меня уважают так же, как и всех остальных. Это было бы мощно. Такое решение отправит послание, которое требовалось уже давно.

Напомним, на этой неделе Кларк покинул пост председателя ФА из-за конфликта на расовой почве. Во время речи о расизме в футболе он использовал словосочетание «цветные футболисты», что вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позднее Кларк принес извинения за свои слова.