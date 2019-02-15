Хеннесси оспорил обвинения в демонстрации нацистского жеста

Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси оспорил обвинения Футбольной ассоциации Англии в демонстрации нацистского жеста, сообщает BBC. После матча 1/32 финала Кубка Англии против "Гримсби Таун" (1:0) было опубликовано фото, на котором Хеннесси выбрасывает вверх правую руку и изображает усы.

FA charge Wayne Hennessey after Crystal Palace goalkeeper's 'Nazi salute'... and he could face at least a five-game ban https://t.co/Y4HyYIkQST pic.twitter.com/7HFWtg9Xha – MailOnline Sport (@MailSport) 23 января 2019 г.

Сам 32-летний голкипер сборной Уэльса ранее заявлял, что любое сходство с нацистским жестом было абсолютно случайным. По его словам, он махал рукой и кричал человеку, делавшему снимок, чтобы тот отправил ему фотографию. Хеннесси также добавил, что приложил руку ко рту, чтобы его лучше услышали.

Дату слушаний Футбольная ассоциация объявит позднее.

Хеннесси провел за "Кристал Пэлас" 16 матчей в стартовом 21 туре премьер-лиги, а после скандала вышел на замену в одной игре, пропустив последние четыре тура, в которых играли Висенте Гуаита и Хулиан Сперони.