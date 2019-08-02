Хендерсон считает, что за чемпионство в АПЛ будут бороться не только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал предстоящую в новом сезоне АПЛ гонку за чемпионство. Он отметил, что за победу в чемпионате буду бороться не только мерсисайдцы и "Сити".

– Все будут говорить о "Ливерпуле" и "Сити", потому что "горожане" были так хороши и выиграли АПЛ, а мы победили в Лиге чемпионов, – приводит Liverpool Echo слова Хендерсона. – Так легко рассуждать, но нельзя вычеркивать другие команды, они еще прибавят. За титул будем бороться не только мы с "Сити".

"Горожане" достойны уважения после того, как они выиграли АПЛ дважды подряд, это так трудно. Они поднимают планку и усиливают состав, поэтому нам нужно делать то же самое. Думаю, мы сделаем это, в прошлом сезоне мы показали стойкость: после того как нам не удалось выиграть АПЛ, мы не упали духом и победили в Лиге чемпионов, для нас это большое достижение. Мы можем использовать прошлый сезон в качестве стимула, чтобы стать лучше и добиться успеха в новом сезоне.

В минувшем сезоне Хендерсон провел 44 матча за "Ливерпуль", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.