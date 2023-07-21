Клопп оценил физическую форму «Ливерпуля» перед началом сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу в товарищеском матче над «Карлсруэ» — 4:2.
«Ранние товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры. Мы упорно тренируемся, чтобы набрать форму. Я не ожидал, что мы сегодня покажем идеальный футбол, мне изначально было ясно, что будет тяжело. Тем более что мы играли с сильным соперником. Думаю, все могут быть довольны по итогам этого матча», — сказал тренер после встречи.
В этом матче у победителей отличились Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Диогу Жота (дважды).
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|0
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|
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|Борнмут
|0
|0
|0
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|0
|
16
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|0
|0
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|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
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|12.08
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|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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