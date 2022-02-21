Хамес: «Я хотел остаться в «Эвертоне», но я столкнулся с тренером, который не рассчитывал на меня»

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес рассказал о конфликте с экс-главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.

«Я хотел остаться в «Эвертоне» намного дольше. Это впечатляющий клуб, у него потрясающие болельщики, но я столкнулся с тренером, который не рассчитывал на меня. Я хотел быть там», — приводит слова Хамеса журналист Фабрицио Романо.

В сентябре Родригес перешел в «Эр-Райан». До этого он выступал за «Эвертон» с 2020 года. На его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.

В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту».