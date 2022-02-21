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Сегодня, 05:21

Хамес: «Я хотел остаться в «Эвертоне», но я столкнулся с тренером, который не рассчитывал на меня»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес рассказал о конфликте с экс-главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом.

«Я хотел остаться в «Эвертоне» намного дольше. Это впечатляющий клуб, у него потрясающие болельщики, но я столкнулся с тренером, который не рассчитывал на меня. Я хотел быть там», — приводит слова Хамеса журналист Фабрицио Романо.

В сентябре Родригес перешел в «Эр-Райан». До этого он выступал за «Эвертон» с 2020 года. На его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.

В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту».

Хамес Родригес
ФК Эвертон
Рафаэль Бенитес
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 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
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8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
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 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
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 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
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 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
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 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
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 Кр. Пэлас 25 5 11 9 32-36 26
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 Лидс 24 5 8 11 29-50 23
16
 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
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 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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Вест Хэм – Ньюкасл
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Арсенал – Брентфорд
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Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
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Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
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19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 2 : 3
20.02 17:00
Лидс – МЮ
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20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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