Рой Кин верит в шансы «МЮ» занять 4-е место в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался об игре команды в этом сезоне. Накануне манкунианцы на выезде обыграли «Лидс» со счетом 4:2.

«Думаю, «МЮ» сможет занять четвертое место по итогам сезона. В последнее время вокруг команды много слухов об уходе игроков, непродленных контрактах Поля Погба и Джесси Лингарда. Люди любят такое обсуждать. Игроки должны сосредоточиться и хорошо провести оставшиеся матчи, для «Манчестер Юнайтед» ближайшие месяцы будут очень важными», — цитирует Кина Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.