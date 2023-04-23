Хаби Алонсо может возглавить «Вест Хэм»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может занять аналогичный пост в «Вест Хэме», сообщает The Sun.

По данным источника, в клубе рассматривают идею с приглашением Алонсо в команду. На данный момент ею руководит Дэвид Мойейс. В «Вест Хэме» недовольны результатами клуба.

Алонсо возглавил «Байер» осенью 2022 года. Мойес работает в лондонском клубе с 2019 года.

«Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.