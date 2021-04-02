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Гвардьола считает, что «Манчестер Сити» не сможет купить нападающего на место Агуэро

16:51
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал перспективы купить нового нападающего на место Серхио Агуэро, который покинет клуб летом.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение. На сегодняшний день есть вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону», – сказал Гвардьола BBC Sport.

29 марта «Манчестер Сити» объявил, что Серхио Агуэро покинет команду летом 2021 года. 32-летний аргентинец выступает за клуб с 2011 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити» (257 голов в 384 матчах).

В текущем сезоне Агуэро провел в АПЛ 14 матчей и забил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/56612959?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=606713b0a6498102e7e47bd3%26Pep%20cools%20striker%20talk%262021-04-02T12%3A55%3A21.932Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:5973ece6-5

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