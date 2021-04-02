Гвардьола считает, что «Манчестер Сити» не сможет купить нападающего на место Агуэро
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал перспективы купить нового нападающего на место Серхио Агуэро, который покинет клуб летом.
«Я не знаю, что произойдет в будущем, но с нынешними ценами мы не купим никакого форварда. Это невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение. На сегодняшний день есть вероятность того, что мы не купим нападающего к следующему сезону», – сказал Гвардьола BBC Sport.
29 марта «Манчестер Сити» объявил, что Серхио Агуэро покинет команду летом 2021 года. 32-летний аргентинец выступает за клуб с 2011 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат Англии и является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити» (257 голов в 384 матчах).
В текущем сезоне Агуэро провел в АПЛ 14 матчей и забил 3 гола.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/56612959?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=606713b0a6498102e7e47bd3%26Pep%20cools%20striker%20talk%262021-04-02T12%3A55%3A21.932Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:5973ece6-5
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