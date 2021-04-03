Артета считает, что Эдегор счастлив в «Арсенале»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил, что полузащитник Мартин Эдегор доволен всем в лондонском клубе. «Канониры» арендовали игрока у «Реала» до конца сезона.
«Я разговариваю с Эдегором каждый день. Я вижу его лицо, язык его тела: он кажется действительно счастливым в «Арсенале». Его контракт до конца сезона. Что нам нужно сделать, так это заставить его работать, развиваться и быть настолько счастливыми, насколько это возможно», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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