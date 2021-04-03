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Артета считает, что Эдегор счастлив в «Арсенале»

02:51

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил, что полузащитник Мартин Эдегор доволен всем в лондонском клубе. «Канониры» арендовали игрока у «Реала» до конца сезона.

«Я разговариваю с Эдегором каждый день. Я вижу его лицо, язык его тела: он кажется действительно счастливым в «Арсенале». Его контракт до конца сезона. Что нам нужно сделать, так это заставить его работать, развиваться и быть настолько счастливыми, насколько это возможно», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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