Сульшер отказался говорить о возможном трансфере Холанна в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что говорить о возможном трансфере форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна в английский клуб неправильно. Отметим, специалист и норвежец работали вместе в «Мольде».

«На данный момент я сосредоточен на следующих двух месяцах. Игроки могут переходить в разные команды. Я сосредоточен на тех футболистах, с которыми работаю сейчас. Раньше я работал с Эрлином, но сейчас мне, как тренеру «МЮ», говорить о нем было бы неправильно. Он сам разберется», — цитирует Сульшера Mirror.

Главными претендентами на 20-летнего норвежца являются «Барселона» и «Реал». «Боруссия» готова отпустить форварда за 180 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он провел 21 матч в бундеслиге, отметившись 21 голом и 4 результативными передачами.