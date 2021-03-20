Гол Гюндогана в концовке матча принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном» в Кубке Англии
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 1/4 финала Кубка Англии над «Эвертоном». Исход встречи решился в концовке, когда горожане в последние пять минут забили два гола. Автором победного мяча стал полузащитник Илкай Гюндоган.
Кубок Англии
1/4 финала
«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)
Голы: Гюндоган, 84 (0:1). Де Брейне, 90 (0:2).
«Эвертон»: Виржиния, Коулман, Динь, Мина, Холгейт (Ивоби, 87), Годфри, Сигурдссон, Аллан, Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Уокер, Ляпорт, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Эрнандес, 90), Фоуден, Стерлинг (Де Брейне, 80), Бернарду Силва (Махрез, 64), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Аллан, 23. Фернандинью, 57. Андре Гомеш, 75.
Судья: Оливер (Англия).
20 марта. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2020-2021/playoff/
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