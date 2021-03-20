Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гол Гюндогана в концовке матча принес «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном» в Кубке Англии

22:22
Теги:

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 1/4 финала Кубка Англии над «Эвертоном». Исход встречи решился в концовке, когда горожане в последние пять минут забили два гола. Автором победного мяча стал полузащитник Илкай Гюндоган.

Кубок Англии

1/4 финала

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:0)

Голы: Гюндоган, 84 (0:1). Де Брейне, 90 (0:2).

«Эвертон»: Виржиния, Коулман, Динь, Мина, Холгейт (Ивоби, 87), Годфри, Сигурдссон, Аллан, Андре Гомеш, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью, Уокер, Ляпорт, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Эрнандес, 90), Фоуден, Стерлинг (Де Брейне, 80), Бернарду Силва (Махрез, 64), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Аллан, 23. Фернандинью, 57. Андре Гомеш, 75.

Судья: Оливер (Англия).

20 марта. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2020-2021/playoff/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...