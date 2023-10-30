Гвардиола о борьбе за «Золотой мяч»: «В этом году должны дать две награды!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кандидатах на звание лучшего игрока года.

«Я симпатизирую и Месси, и Холанну. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанн выиграет, это будет справедливо из-за сезона, который он провел. В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы итальянский журналист Фабрицио Романо.

Месси выиграл со сборной Аргентины ЧМ-2022, который проходил в Катаре.

Холанн — чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и победитель Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» лучшему игроку года пройдет сегодня, 30 октября в Париже. Начало — в 21.00.

«СЭ» проведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча"-2023.