Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не хочет покупать Неймара

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что его клуб отказался от подписания нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Извините, но это неправда. Эта информация неверна, Неймар — невероятный игрок. Я знаю, что Неймар — невероятно хороший парень, но это неправильно, если каждое лето «Манчестер Сити» будет покупать 150 игроков», — приводит The Sun слова Гвардиолу.

Напомним, ранее Гвардиола уже работал с Неймаром в «Барселоне».