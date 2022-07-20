Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не хочет покупать Неймара
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что его клуб отказался от подписания нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Извините, но это неправда. Эта информация неверна, Неймар — невероятный игрок. Я знаю, что Неймар — невероятно хороший парень, но это неправильно, если каждое лето «Манчестер Сити» будет покупать 150 игроков», — приводит The Sun слова Гвардиолу.
Напомним, ранее Гвардиола уже работал с Неймаром в «Барселоне».
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16
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17
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18
|Фулхэм
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|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
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|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Ньюкасл – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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